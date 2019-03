Tre gode nyheder hos Faaborg ØH

- Vi føler fortsat, at Johnny Hvid Sunesen kan bidrage til truppen, og samtidig kan han også se perspektiver i at fortsætte. Det er vigtigt, at både vi og han tror på, at vi kan udvikle på hinanden, siger Jens Blom Nielsen, formand for Faaborg ØH.

For det første forlænger klubben aftalen med træner Johnny Hvid Sunesen for endnu end sæson. For det andet får Faaborg ØH til den kommende sæson tilgang af to stærke spillere fra HC Odense: Andreas Banggaard og Magnus Nowak.

- Vi har egentlig haft kendskab til Andreas Banggaard i nogle år, lige siden vi kæmpede mod Søndersø i 3. division. Dengang var han deres store profil. Men HC Odense snuppede ham for to år siden. Sidste år var han en rigtig stor profil hos dem i 2. division, og i denne sæson har han også være fast mand hos dem i 1. division. Han er en rigtig dygtig spiller og er tiltænkt en central rolle på vores hold som venstre back eller playmaker. Vi er sikre på, at han også uden for banen vil passe godt ind på holdet socialt, siger Jens Blom Nielsen.

20-årigt talent

Den anden nye spiller er 20-årige Magnus Nowak, der ligeledes kommer fra HC Odense.

- Han er venstrehåndet og er tiltænkt rollen som højre back/højre fløj. Han har spillet 12 ungdomslandskampe og var blandt med i ungdoms-OL i 2015. Han er et rigtig stort talent, og vi tror på, at det vil være rigtig godt for ham at få noget luftforandring i en ny klub efter at have været mange år i Odense. Vi tror, at kombinationen af træner Johnny Hvid Sunesen og Magnus Nowak er en god cocktail, og vi er sikre på, at Johnny vil kunne udvikle ham til at nå sit topniveau, siger Jens Blom Nielsen.

- Vi har positive snakke med flere spillere, og det er spillerne, der henvender sig til os, og ikke os, der er ude med riven. Det rygtes åbenbart på den gode måde, at spillerne er glade for at være hernede, og det gør, at spillere udefra er nysgerrige på det. Der er tilflyttere fra Lolland-Falster, der bor i Odense og siger, at de har hørt, at hvis man vil spille håndbold på Fyn, er det hos os i Faaborg.

Jens Blom Nielsen forventer, at klubben skal hente yderligere to-tre spillere til den kommende sæson

Formanden glæder sig også over den store talentmasse hos de mange unge 18-19-årige spillere på andetholdet i Fynsserien.