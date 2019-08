Tre år efter dødsfald: Endelig bliver nedslidt perron i Kværndrup udskiftet

Kværndrup: Det har været et kæmpe ønske i mange, mange år - en renovering af den nedslidte perron på Kværndrup Station.

Nu ser det så endelig ud til at ske. I starten af september rykker Banedanmarks folk ind på stationen, hvor den gamle perron, som i øvrigt er i så dårlig stand, at den er taget ud af brug, rives ned og erstattes af en ny en af slagsen.

Det oplyser Banedanmark i et brev, som er sendt til borgere i byen og efterfølgende er blevet delt på Facebook.

I brevet oplyses det, at perronen bliver 90 meter lang og bygges efter de nyeste regler. Den bliver mere sikker med rækværk og ledelinjer, og det vil gøre det lettere for synshandicappede at orientere sig på stedet. Ifølge brevet vil den normale arbejdstid være fra klokken 7 til klokken 16. Der vil dog også forekomme aften- og natarbejde, og naboerne vil også kunne opleve støjgener i forbindelse med arbejdet.

Det er en melding, som også er nået til formanden for lokalrådet i Kværndrup, Frank Andersen.

- Det er vi glade for, og det har vi ventet på i rigtig mange år - specielt efter at den franske kvinde blev kørt ihjel. Hvis hun ikke skulle passere sporet, så var hun nok ikke blevet dræbt, siger lokalrådsformanden.

Han henviser til slutningen af maj 2016, hvor en ung fransk kvinde blev dræbt, da hun krydsede sporene på stationen. Det har været nødvendigt at krydse spor 1, hvor der kører gennemgående tog, fordi den nedslidte perron har været lukket, og man derfor skal stå af og på togene på spor 2.

- Det er nok 10 år, at perronen har været ude af drift, så det har vi ventet på længe. Jeg synes dog, at planlægningen er lidt dårlig lige op til Egeskov Marked, for der kommer rigtig mange med toget. Men vi kender jo ikke arbejdets omfang, siger Frank Andersen og tilføjer:

- Perronen er også et skidt første indtryk til folk, der ankommer med tog. Hvis perronen ser sådan ud, hvordan ser resten af byen så ud? Så sent som i december bad vi kommunen om at lægge pres på Banedanmark for at få lavet den perron.

Økonomi har været den afgørende faktor i den manglende renovering i Kværndrup, men i foråret kunne Banedanmark melde ud, at nu var der fundet penge til det.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar til det kommende arbejde fra Banedanmark, der ikke er vendt tilbage på avisens henvendelse. Men ifølge brevet fra Banedanmark forventes det, at perronen er færdig og klar til brug i december.