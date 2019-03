I "For enden af regnbuen" står den afdankede crooner og levemand Kaj Bino ansigt til ansigt med publikum i endnu et comebackshow. Kaj er en charlatan, der guider publikum gennem en stormfuld rejse på livets landevej. Undervejs er det publikums dømmekraft, som afgør hvilke sange og anekdoter, der bliver vakt til live på scenen. Tobias Trier spiller rollen som den folkekære sanger Kaj Bino, der charmerer publikum med skillingsviser, dansktop og pigtrådsmusik, mens kuldsejlede kærlighedshistorier og magtkampe oprulles i ord og sange, som publikum kan synge med på.

Ferritslev: Der kommer til at ske en del på scenen i Ferritslev Fritidshus i uge 13. Onsdag 27. marts kl. 19 kan man se forestillingen "For enden af regnbuen" med Tobias Trier. Og lørdag 30. marts kl. 11 kommer Ishøj Teater på besøg med børneteaterforestillingen "Dyt, Båt og Kling Klang". Forestillingen er for 3-10 årige og deres voksne.

"Dyt, Båt og Kling Klang" er tre godmodige og meget musikglade fyre. En dag dumper et brev uden afsender ind af brevsprækken - de er inviteret til fødselsdag. Men for at komme til fødselsdag skal man jo bevæge sig udenfor i trafikken, og det kan være farligt og besværligt, når man kun er vant til at være hjemme og spille musik.

Musik og tekst er af Thorstein Thomsen, Jan Irhøj og Anders Bøgelund. Medvirkende er Jan Irhøj, Anders Bøgelund og Jesper Falkensteen. Instruktion: Martin Miehe-Renard. Forestillingen er udviklet i samarbejde med Rådet For Sikker Trafik.

Billetsalg til begge forestillinger på fritidshusets hjemmeside: ferritslev-fritidshus.dk