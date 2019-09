Tragedien i Gislev: - Umuligt at fastslå smittekilden, siger overlæge

Gislev: Det er stort set umuligt at finde frem til, hvordan barnet i børnehaven Solstrålen i Gislev blev smittet med E coli-bakterien VTEC som betød, at barnet afgik ved døden som følge af nyresvigt.

Det siger overlæge og sektionsleder i Tilsyn og Rådgivning Nord i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne Hempel-Jørgensen.

- Det kan man ikke svare på ud fra et tilfælde. Det er en bakterie, som vi ved, at fødevarer kan være forurenet med. Hakkekød, som ikke er gennemstegt, kan indeholde den, og i princippet kan man også smitte en anden, hvis man har den og ikke får vasket hænder efter toiletbesøg, forklarer overlægen.

Bakterien findes i afføringen fra drøvtyggere. Ifølge Statens Serums Institut blev der sidste år registreret 495 smittetilfælde med bakterien VTEC (som nogen steder hedder STEC). Gennemsnittet for årene 2014-2017 ligger på 279 tilfælde. Det er hovedsageligt børn, der bliver smittet.

Torsdag meldte Styrelsen for Patientsikkerhed ud, at også et barn i København er død efter at være smittet med bakterien. Det skete den 24. august.

- Udover at de to børn her har fået diarrésygdomme, så har de i den forbindelse fået en komplikation, som er nyresvigt. Det er heldigvis uhyre sjældent, at det sker, siger Anne Hempel-Jørgensen.

- Det er den samme overordnede bakterie, men den kommer ikke fra den samme kilde. Hvis det var den samme, kunne der cirkulere et eller andet, der var farligt for børn, tilføjer hun.

Håndvask, god køkkenhygiejne og gennemstegning af kød er med til at mindske risikoen for at blive smittet.