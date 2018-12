Traditionen lever: Julekoncert i Helios med Helene og Harald

Tag med på en musikalsk rejse, når de Helene Blum og Harald Haugaard fyrer op godt og grundigt op under julestemningen i Helios-Teatret onsdag 5. december.

Faaborg: Der er dømt poesi og bjældeklang, når Faaborg Musikforening byder velkommen til koncerten "Bjerg og Hav", hvor mødet mellem nordisk folkemusik og den alpinske tradition er i højsædet.

For 12. gang tager Faaborg-parret på international juleturne med en række musikalske venner, og igen i år begynder den i Helios-Teatret. Det sker onsdag 5. december klokken 19.30.

I år har Blum og Haugaard for første gang inviteret musikalske venner uden for Norden med på turneen. Nemlig de to virtuose østrigske musikere Julia Lacherstorfer og Simon Zöchbauer fra duoen "Ramsch & Rosen".

"Bjerg og Hav" er temaet, og her mærker man både en fortrolighed med traditionerne og de musikalske rødder, samtidig med der bliver leget lidt med formerne på en æstetisk og uventet måde. Alt sammen med en fin følsomhed hentet i både folkemusik, klassik, jazz og den mere eksperimenterende musik.

Repertoiret er tidløs, hvad enten der er tale om livlige skandinaviske eller alpinske danse eller vores allesammens elskede "Glade jul". I år er det 200 år siden, den blev sunget første gang. Og selv om det måske er den mest populære danske julesang, så stammer den faktisk fra Østrig.

De to musikalske par får ledsagelse af den Wien-baserede cellist Sophie Abraham og den svenske guitarist Mattias Pérez.

Billetter købes på Fyensbilletten, Faaborg Turistbureau og ved indgangen.

Pris: Medlemmer 225 kroner, ikke-medlemmer 275, børn og studerende 100.