Ølsted: En blå/grå Toyota Carina holdt parkeret ved anmelders adresse på Nørregårdsvej i Ølsted, da den i løbet af fredag blev stjålet. Bilen holdt parkeret i indkørslen.

Tyveriet er sket i tidsrmmet 7.30 til 21.03.

Anmelder har desuden oplyst til politiet, at hun havde fået at vide fra en bekendt, at bilen skulle være set køre rundt i Vissenbjerg.

Bilen har registreringsnummer BS 29 933.

Har man oplysninger om bilen, kan man kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.