Torvecaféen i Ringe får ny ejer: Jeg kommer til at savne kunderne

- Vi venter lige lidt, der er nogle ting, der skal falde på plads, og så melder vi det ud sammen, siger den 42-årige Berit Brodersen Broholm, som købte stedet for tre år siden sammen med Lars Broholm.

Hvem der skal overtage, det ønsker hun ikke at afsløre lige nu. Det er efter aftale med den nye ejer.

- Når man nu har truffet beslutningen om at ville sælge, så er det rart, at vi nu har fået den solgt. Der har faktisk været stor efterspørgsel, og nu er det så den rigtige, der er kommet til, siger Berit Brodersen Broholm.

Nu er det så lykkedes at finde en ny ejer. Det oplyser indehaverne i et Facebook-opslag, og som Berit Brodersen Broholm gerne sætter lidt flere ord på.

Ringe: Det er meget præcist et år siden, at Berit Brodersen Broholm og Lars Broholm satte Torvecaféen i Ringe til salg.

Uvis fremtid

Det har primært været hende, som har haft ansvaret for at drive caféen. Samtidig har hun også haft ansvaret for alt det administrative i Lars Broholms virksomhed LSB Montage.

- Det skal jeg fortsætte med, og så skal jeg ud og finde noget andet. Hvad det skal være, det ved jeg endnu ikke. Der har jeg ladet døren stå lidt åben, siger Berit Brodersen, der i 20 år har været beskæftiget inden for service og handel.

Sidste dag for hende bag disken i Torvecaféen bliver den 30. marts, og den 1. april åbner Torvecaféen igen - nu med en ny ejer.

- Det kommer til at gå stille og roligt, og jeg håber, at kunderne tager godt imod den nye ejer og vil bakke op. Jeg er sikker på, at det nok skal gå rigtig godt, siger Berit Brodersen Broholm, der kan se tilbage på tre gode år.

- Det har været godt og inspirerende. Jeg har talt med mange kunder hver dag, og det er helt klart, at jeg komme til at savne kontakten til dem, lyder det fra den 42-årige.

I anledning af ejerskiftet vil der den 30. marts være gratis kaffe i Torvecaféen.