Toppolitiker klar til at se positivt på vuggestueønske

Udvalgsformand Kim Aas Christensen kan ikke love noget, men politikerne er bevidste om, at vuggestuer er et stigende ønske blandt nutidens forældre.

Vester Hæsinge: Maria Hansen har sendt en mail til samtlige politikere i kommunalbestyrelsen med en kopi af det læserbrev, hun havde i avisen forleden. Så politikerne er godt klar over, at forældrene i Broby-området brændende ønsker sig en vuggestue.

Kim Aas Christensen (S), formand for Opvækst- og Læringsudvalget, kan dog ikke love, at vuggestuen bliver oprettet i næste uge.

- Vi ved godt, at der efterhånden er et stort ønske om vuggestuepladser. Forældre har i dag en anden tilgang til det end tidligere, hvor dagplejen ligesom var det altdominerende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Og vi har også i store områder af vores kommune fået flere vuggestuepladser, siger udvalgsformanden.

- Så vi tager positivt imod det, når forældre kommer med et konkret ønske. Men vi er selvfølgelig nødt til at opveje, om vi kapacitetsmæssigt har de fysiske rammer. Vi har jo i øjeblikket ikke økonomi til de kæmpestore udbygninger. Samtidig skal vi også se på, hvad konsekvenserne er for dagplejen.

- Men når det er sagt, er vi meget bevidste om, at vuggestuepladser er et stort ønske i dag, og jeg forventer, at de kommer til at fylde mere og mere i de kommende år. De bliver også i stigende grad tænkt ind fra starten, når vi bygger nyt.

- Så det skal vi have kigget på, og jeg tror bestemt, der er nogle muligheder. Og så skal vi selvfølgelig også være sikre på, at der rent faktisk er den efterspørgsel, som forældrene siger, der er, tilføjer Kim Aas Christensen.

Han har foreløbig bedt kommunens embedsmænd om at kigge på den forespørgsel, forældrene fra Broby-området er kommet med.