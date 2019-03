- Jeg har virkelig savnet pladsen, det har været et hårdt år i de nuværende lokaler. Vi har taget rigtig meget teamsport ind og har haft meget lidt plads til produktion og tryk, som vi gør meget i. Så det har hele tiden været planen, at det var midlertidigt, vi skulle være i de lokaler, siger Jeppe Holm.

- Og for de almindelige kunder bliver det vigtigste, at der bliver mere plads til udstilling og til at prøve tøjet, vi får et større udvalg, og med de mange kvadratmeter har vi også mulighed for at have nogle specialiserede områder til løb, tennis og teamsport.

Han glæder sig over, at der nu bliver mere plads til produkter til erhvervskunder - blandt andet med et showroom og bedre plads til tryk og produktion.

Ole Billum og Jeppe Holm kunne fredag formiddag løfte sløret for, at der igen bliver liv i lokalerne i Torvegade 12. Foto: Maria Retoft Pedersen

En markant bygning

Nu skal lokalerne sættes i stand med nye lofter, gulve og indgangspartier. Forhåbentlig kan den nye Intersport slå dørene op til reception den 30. maj, hvorefter der vil være åbningsfest fredag og lørdag.

- Det var rigtig vigtigt for os, at vi ikke kommer væk fra bymidten, så placeringen her er helt perfekt, siger Jeppe Holm.

Ole Billum har tidligere givet udtryk for, at han ville være tilbageholdende med at investere i flere ejendomme i Faaborg.

- Men de mennesker, der står bag sådan et projekt her, det bliver jeg grebet af. Jeg synes, det er fedt, at vi kan få sådan en stor sportsbutik i Faaborg. Den her butik har været så markant i Faaborg, og jeg glæder mig rigtig meget til, at der kommer nogle ting i vinduerne, og der bliver lys i butikken igen.