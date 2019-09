Tom grund midt i Ringe: Nu gives der grønt lys til boligbyggeri

Ringe: Lidt mere end et år er gået, siden gravemaskinerne tog fat og rev det gamle Ringe Minicenter i Algade ned, så der i dag blot er en bar grund. Indtil for nylig blev grunden brugt som parkeringsplads, men efter at der blev sat store betonklodser langs kanten af grunden er det selvsagt slut med at smide bilen på stedet.

Fremtiden for den centrale grund, der lige nu ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune, har jævnligt været diskuteret, men hvad er diskussionerne egentlig endt med. Det spørgsmål stillede avislæser Grethe Jørgensen for nylig i avisens Spørg redaktionen-kampagne på fyens.dk, og faktisk er der nu helt nyt i sagen. Forleden vendte politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomiudvalg nemlig tommelfingeren op til en plan om byggeri af tre byhuse med boliger på stedet, og i næste uge ventes kommunalbestyrelsen af give endeligt grønt lys til den plan.

Derefter skal grunden sættes til salg, og så kan en ny ejer sætte byggeri på op til to en halv etage i gang på stedet.

Viceborgmester Søren Kristensen (V), der også er formand for Miljø- og Teknikudvalget, er ikke i tvivl om, at nye boliger kan bringe stor glæde i Ringe midtby.

- Det giver jo flere mennesker og mere liv, så det kan kun være positivt i det samlede billede, mener Søren Kristensen.