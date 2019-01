To sydfynske øer skrumpede under stormflod

Øhavet: Onsdagen ekstreme højvande gik ikke ubemærket hen på nogle af de små sydfynske øer.

På Bjørnø kunne sognefoged Kirsten Bjørnø Kåg for eksempel konstatere, at der var gnavet en hel del af skrænterne på den østlige del af øen.

- Vi har en vej, der følger kystlinjen rundt. Vejen er ikke væk, men havet er kommet betydeligt tættere på, og vi har pludselig fået en sandstrand, hvor der ikke var en før, lyder det fra Kirsten Bjørnø.

Samme udvikling kunne avernakkerne notere sig, fortæller formanden for Avernakø Havn, Henning Storm.

- Lerskrænterne kan ikke holde til det, når vandet står så højt, og bølgerne samtidig slår ind. Så der er gnavet af skrænterne, og der er sket en del skred, fortæller han.

På Avernakø fik man også vasket gulv i havnebygningerne, der ligesom for to år siden var sat fuldstændig under vand.

- Fremadrettet vil vi forsøge at lave en sikring, så det ikke sker igen. Det håber vi, at vi kan få støtte til at lave, siger Henning Storm.

I samme forbindelse ærgrer det ham, at man ikke fik lov til at bygge på et højere niveau, dengang bygningerne blev etableret.

- Det havde været smart, hvis vi havde fået lov til det. Men dengang tænkte man ikke så meget over den slags, siger han.

Lyø kom rimelig smertefrit igennem højvandet, der nåede op på 160 centimeter over daglig vande, fortæller havnefoged John Hansen.

- Vi havde en enkelt båd, hvor agterfortøjningen var sprængt, men den var ikke blevet trukket ned. Så mig bekendt er intet blevet ødelagt på Lyø, fortæller han.