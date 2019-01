To personer røg gennem isen: Issejlere står til skideballe, lyder det fra vagtchef

Blot to timer efter at en issejler var reddet op af vandet, lød meldingen om, at endnu en var gået igennem isen.

Korinth: Blot to timer efter, at meldingen en mulig drukneulykke ved Arreskov Sø havde sendt politi, beredskab og redningshelikopter mod Korinth, hvor en mand blev reddet op af det iskolde vand, fik Fyns Politi endnu en melding om, at en person var røget gennem isen.

Der var i begge tilfælde tale om såkaldte issejlere, der var røget igennem våger i isen.

- Vi har været dernede igen, og om der er tale om den samme gruppe af issejlere, kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Men nu må vi prøve at få fortalt, at det er fuldstændig hul i hovedet at tage ud på isen, når isen ikke er tykkere. Vi kan jo ikke blive ved med at komme til Korinth og hive folk op ad vandet. Så der er nogen, der står til en skideballe, lyder det fra vagtchef Hans Jørgen Larsen.

Han fraråder på det kraftigste folk at færdes på isen på nuværende tidspunkt. Som hovedregel skal have været dags- og nattefrost i minimum en uge, inden isen kan holde, oplyser han.

- Mange kommuner frigiver isen, når den er sikker at færdes på, siger han.