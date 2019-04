Fredagstræf i Vester Hæsinge indebærer både musikere udefra på scenen, og at publikum selv kan give et nummer

Vester Hæsinge: 5. april holdes fredagstræf i Multihuset i Vester Hæsinge.

- Det bliver en forrygende aften fyldt med skøn musik inden for mange genrer. Du kan opleve Kirsten og Torben Mougaard, der er et fantastisk makkerpar, som musikalsk har meget at byde på. Det er alt fra jazz, country og filmmusik leveret med Kirstens smukke stemme og guitarspil og akkompagneret af Torben, som er en forrygende bassist.

Sådan fortælles det i en pressemeddelelse.

Også bandet No Boundary kommer og har lovet at løfte taget med rock, rull og blues med glade og swingende rytmer, der umuligt kan siddes stille til.

Det bliver et genhør med sydstats-blues og gamle klassikere, der har fået et krydderi af rock, sjæl, humor og spilleglæde. Bandet består af fem musikere med årelang erfaring.

Herefter bliver der mulighed for det spilleglade publikum til selv at deltage med egne instrumenter, numre eller talenter. Der kan skrives på tavlen efter først til mølle-princippet.

Billedkunstner Dorte Mortensen har samme aften fernisering på en udstilling af malerier.

Men der begyndes med fællesspisning, som man skal tilmelde sig forinden på 20 32 99 73. Prisen for buffet er 120 kroner, som indbetales på forhånd. Hvis man ønsker at ankomme senere, er det muligt fra kl. 19.45.

Entréen er 20 kroner for medlemmer af Multihuset, og 40 kroner for andre.