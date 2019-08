Ringe: Fyns Politi melder om to indbrud på Platan Allé i Ringe i perioden 15. august til 19. august.

En eller flere tyve brød et vindue op ind til et skurvogn, formentlig med et koben. Fra skurvognen blev stjålet en gul arbejdsradio af mærket Dewalt samt en nøgle.

Nøglen blev formentlig brugt ved et indbrud i en privat beboelse på samme adresse. Fra huset blev stjålet et ventilationsanlæg samt diverse værktøj.