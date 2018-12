Faaborg: Fyns Politis døgnrapport melder om to indbrud i Faaborg by i løbet af tirsdag. Det ene fandt sted på Brahesmindeparken i tidsrummet klokken 9.15 til 18.10. Gerningsmænd brød et stuevindue op, og herefter gennemrodede de hele huset. Der blev stjålet diverse smykker, ure og parfumer.

Også på Røde Kro var der udbudne gæster. Her kom tyvene ind gennem en terrassedør og gennemrodede flere rum. Fra soveværelset blev der stjålet en iPhone 7, en ring og to ørestikker.