Årslev/Ringe: I perioden fra den 18. juli klokken 16 og frem til den 28. juli klokken 00.30 var en eller flere tyve på spil i en villa på Birkelyvej i Årslev.

Her er en terrassedør brudt op, og fra villaen er der stjålet en bærbar computer, oplyser Fyns Politi i døgnrapporten.

En bærbar computer blev også stjålet i forbindelse med et indbrud på Assensvej i Ringe. Det er sket fra den 20. juli og frem til den 27. juli. Også her brød tyven(e) ind via en have-/terrassedør.