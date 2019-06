Nr. Lyndelse: Natten til mandag omkring klokken 2.30 brød ukendte gerningsmænd ind i Carl Nielsen Skolens musiklokale på Lumbyvej ved at smadre en rude. Alarmen blev aktiveret ved indbruddet, men tyvene nåede alligevel at slippe afsted med nogle musikinstrumenter, bl.a. to guitarer.