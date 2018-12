To blomster mere til Allested-Vejle

Allested-Vejle: I øjeblikket er der fra landspolitisk side fokus på, hvordan vi får styrket livet i landsbyerne, så de er bedst muligt rustet til fremtiden.

En af de landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har været allermest aktive i de senere år på at skabe sammenhold og fællesskabs-følelse er Allested-Vejle. Lokalrådet har arrangeret dialogmøder, hvor Allested-Vejles identitet og fremtidsperspektiver er blevet drøftet, og det har ifølge lokalrådsformand Signe Madsen givet områdets borgere en langt bedre forståelse af, hvad byerne er gode til, og hvad der kan gøres bedre.

Det målrettede arbejde har nu udløst hele to blomster på en gang i udviklingsprogrammet "Blomstrende Landsby". Dermed har Allested-Vejle tre blomster (ud af seks, red.) ligesom Horne i øvrigt.

Ifølge Signe Madsen er det processen frem mod målet, der er det vigtigste.

- Vi er selvfølgelige glade for vores nu tre blomster, men det er arbejdet, som de er symbolet på, der er det vigtigste for os. Vi har arbejdet med temaerne kommunikation (hvordan vi taler med hinanden), udstråling (hvordan her ser ud, hvad er vores historie, og hvordan kan du opleve den i byen), mangfoldighed (hvem bor her, og hvor mange borgere er vi) samt imødekommenhed (hvordan vi tager imod nye borgere til området.)

- Snakkene om disse ting har givet os en stærk forståelse af, hvem vi er, hvad Allested-Vejle er god til og hvad vi kan blive bedre til. Det er gennem dialog, at vi finder vejen til at skabe "et godt sted at vokse op og bo", fortæller Signe Madsen.

Allested-Vejle har gennem syv år arbejdet med udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby. For ca. seks år siden modtog området, den første blomst.

En blomstrende landsby helt i top har seks stjerner. Der er kun seks andre andre landsbyer i Danmark, der har tre blomster, mens der er to landsbyer, der har fem.