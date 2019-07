To bilister påvirket af stoffer

Faaborg: Politiet fik et ganske pænt udbytte af at have en patruljevogn i Faaborg-området natten mellem tirsdag og onsdag.

Først fik politiet klokken 2.23 fat i en bilist, der kørte ad Kildetoften på vej ud ad byen. Betjentende lavede et tjek, som viste, at bilisten var påvirket af cannabis.

Mindre end en time senere - klokken 3.17 - standsede politiet en varebil på Svendborgvej, og det viste sig, at føreren kørte bil under påvirkning af euforiserende stoffer.

Så kom ikke og sig, at der aldrig er politi i Faaborg!