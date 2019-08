To år efter brugsen lukkede: Endelig pizza i Vester Hæsinge

Vester Hæsinge: Nye dufte frister smagsløgene i den tidligere brugsbygning i Vester Hæsinge, for fra fredag eftermiddag hiver Haris Suljovic, 40, pizzaspaden med friskbagte lækkerier ud af ovnen. Efter er par måneders forsinkelse åbner endelig Vester Hæsinges nye pizzeria.

Det er to år siden, Brugsen måtte lukke. Siden har en gruppe borgere etableret VHE Invest, der relativt hurtig fik åbnet benzin-tanken "Go on", og som nu også har haft held til at lokke Haris Suljovic til byen.

Han driver i forvejen pizzeria i Fraugde og ser potentiale i Vester Hæsinge:

- Ja, det er en lille by, men man skal ikke tage fejl af, at der også er et opland, og Vester Hæsinge har savnet et samlingssted. Det får den nu. Jeg er godt klar over, der kræver en indsats at skabe en kundekreds, men hvis jeg er dygtig, er synlig og skaber atmosfære og energi, så skal det nok gå, siger pizzabageren, der bor sammen med sin kæreste i Ferritslev.

Han fortsætter med at drive pizzeria i Fraugde, men vil de nærmeste måneder bruge megen tid på at køre forretningen i Vester Hæsinge op. Her er der åbent kl. 16-21 alle ugens dage, bortset fra lukkedagen mandag.

Menuen i VH Pizza står selvsagt pizza, derudover pitabrød og hjemmelavede 750 grams burgere. Der kan også købes drikkevarer og bland-selv slik.

- Når jeg lige er kommet lidt på plads, vil jeg også sælge bake-off brød, og går det, som vi håber, vil vi også med tiden lave en kiosk, fortæller Haris Suljovic.

Ole Worregaard var i sin tid formand for brugsforeningen, og han får fredag fornøjelsen af at give stafetten videre til Haris Suljovic.

- Det er dejligt for byen, der sker noget i butikken igen, og idet jeg var med til at lukke Brugsen, er jeg glad for at jeg også har været med til at bane vej for noget helt nyt, siger Worregaard.

Åbningen markeres fredag kl. 16, hvor der blive prisnedslag på pizzaerne og hvor der også sælges billig benzin fra tanken.

VH Pizza fylder cirka halvdelen af den gamle brugsbutik, og der er altså forsat plads til mere aktivitet i bygningen.