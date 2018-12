Tinka og Lasse vender tilbage

Faaborg: Mange husker "Tinkas Juleeventyr", som tryllebandt nationen for et år siden og blev den mest sete julekalender på dansk tv i næsten 10 år. Over en million seere fulgte med hver aften.

Dengang foregik en del af optagelserne på Fyn. Blandt andet i Faaborg-området og ikke mindst på Højbogaard nord for Vester Aaby. Det var her, Lasses farmor drev dyrlægeklinik i julekalenderen.

Nu vender Tinka og Lasse tilbage, når optagelserne i januar går i gang til næste års TV2-julekalender, "Tinka og Kongespillet". Om Højbogaard og Faaborg-området igen kommer til at spille en rolle, er endnu uvist. Men det ligger fast, at en del af optagelserne igen skal foregå på Fyn. Sidst blev der lavet optagelser i Faaborg-Midtfyn, Assens og Nyborg kommuner.

- FilmFyn har et rigtig godt samarbejde med Cosmo Film, der også denne gang skal producere julekalenderen. Vi hjælper selvfølgelig til med deres søgen efter locations. Og mon ikke det ender med, at producenten kommer til at genbeseøge nogle af stederne fra sidste serie, siger Julie Linn Milling, executive producer hos FilmFyn i Faaborg.

Alle er knappe med nærmere detajler lige nu, men hun lover, at der kommer flere informationer i januar.

Josephine Højbjerg har igen hovedrollen som nissepigen Tinka, og Albert Rosin Harson spiller hendes menneskeven, Lasse.

- Vi glæder os rigtig meget til at vende tilbage i "Tinka og Kongespillet". Vi glæder os til at komme i gang med at optage alle de nye fede scener, som kan ses til næste år, fortæller Josephine Højbjerg og Albert Rosin Harson.

- Vi kan ikke fortælle, hvad den kommer til at handle om endnu. Men vi håber rigtig meget, at I vil se med til næste år, fortsætter Josephine Højbjerg.

Indtil videre er julekalenderens andre skuespillere hemmelige. "Tinka og Kongespillet" får premiere 1. december 2019 på TV2.