Tinka er tilbage: Optagelser til julekalenderen er i fuld gang

Midtfyn: Som for at understrege, at Boltinggaard Gods i Ringe danner de perfekte rammer for optagelserne til en julekalender, ligger sneen onsdag og glimter i januar-solen. Selvom der er længe til 1. december, er der allerede godt gang i julehyggen, og tager man et kig ind i godsets mørke filmstudie, kan man være heldig at spotte et par røde, spidse nissehuer.

Optagelserne til TV2's nye sæson af familiejulekalenderen om nissepigen Tinka er nemlig skudt i gang. "Tinka og Kongespillet" byder på glædeligt gensyn med skuespillere fra første sæson samt en række nye karakterer, afslører Cosmo Film, som producerer julekalenderen for TV2 med støtte fra FilmFyn.

- Vi har lavet en ret fantastisk historie om Tinka og kongespillet, hvor vi både optager på nogle af de samme steder som i første sæson, men også nogle nye. Denne gang udvider universet sig, fortæller Tomas Hostrup-Larsen fra Cosmo Film uden at sige for meget.