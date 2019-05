Tingcentralen fejrer fødselsdag på familiedagen

Årslev: Lørdag den 25. maj inviteres der for fjerde gang til Familie- og Kulturdag på Polymeren i Årslev, og der bliver masser af muligheder at kaste sig over for både store og små.

Programmet for dagen er nu faldet på plads, og der bydes på et festfyrværkeri af aktiviteter og underholdning.

Dagen begynder klokken 11, og der fortsættes frem til cirka klokken 17. Først på dagen kan man blandt andet deltage i funktionel træning i højhallen, lytte til orkester og kor fra musikskolen og Broskolen eller gå til en opvisning i streetdance.

Først på eftermiddagen er der koncert med En Lille Pose Støj på den udendørs scene. Den koncert begynder klokken 13.30 i stedet for som planlagt klokken 14, oplyser Polymeren på deres Facebookside.

Alle er velkomne til at kigge forbi - også hos Tingcentralen, der fejrer sin 1-års fødselsdag. Tingcentralen, som blandt andet har genbrug og bæredygtighed i fokus, slog døren op på sidste års Familie- og Kulturdag og er blevet en ganske pæn succes.

Alle aktiviteter er gratis på dagen - uanset om man vil prøve fægtning, amerikansk fodbold, en tur i skaterhallen eller kaster sig ud i strabadserne på parkourbanen. Der vil i løbet af dagen være mulighed for at købe mad og drikke.

En stor del af Bøgehøjvej vil være spærret af i forbindelse med arrangementet, og parkering kan ske på Broskolens parkeringsplads. Arrangøren opfordrer til, at man arriverer på cykel eller gåben.