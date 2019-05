Tim og Torsten i trafikken: Du skal hjælpe vores journalistik ud i overhalingsbanen

Du skal have større indflydelse på den journalistik, vi laver om og for Faaborg-Midtfyn. Derfor sætter vores redaktioner i Faaborg og Ringe nu fart i den journalistiske kampagne "Vores veje", som kommer til at handle om den trafik, de fleste af os bevæger os rundt i hver eneste dag. Vi kommer til at lave nyheder og sætte gang i debat om både veje, skinner, færger og cykelstier, og det bliver med inspiration fra læserne - altså meget gerne fra dig.

Vi sætter gang i Vores veje-kampagnen nu, fordi Faaborg-Midtfyn-redaktionen er kommet med i et forsøg, som med inspiration fra en stribe amerikanske medier skal gøre lokaljournalistikken mere nær og nærværende. Metoden fra den anden side af Atlanterhavet hedder public powered journalism, og det smarte udtryk dækker i al enkelthed over, at læserne skal være med til at sætte den dagsorden, vi journalister laver journalistik efter.

Hver eneste dag anstrenger vi os for at lave historier, som betyder noget for din og andre læseres dagligdag. Vi bilder os selv ind, at vi har en god fornemmelse af, hvad der er relevant i Ryslinge, Nr. Lyndelse, Vester Hæsinge og alle de andre større og mindre byer i Faaborg-Midtfyn, men vi ved også, at du og andre læsere har viden, gode spørgsmål og ting, der undrer, som aldrig bliver til journalistik, fordi de gode input aldrig når frem til redaktionen.

Kampagnen Vores veje er første skridt i vores nye public powered-tilgang til lokaljournalistikken i Faaborg-Midtfyn. Men der kommer mange flere skridt bagefter, for vi ved fra vores kolleger på lokale medier i USA, at det giver bedre journalistik, når vi bliver bedre til at opfordre vores læsere til at komme med spørgsmål og tip til historier, vi bør undersøge.

Vidste du for eksempel, at kommunen skal vedligeholde 1044 kilometer vej, eller at politiets indsats bag de tonede ruder i fotovognene sidste år resulterede i 1596 bøder til bilister i Faaborg-Midtfyn? Måske kan grafikken inspirere dig til at stille gode spørgsmål, som vi kan hjælpe dig med at få svar på, eller måske har du på din vej rundt i dit lokalområde ofte undret dig over en særlig hullet vejstrækning eller en usædvanlig tæt skilteskov. Eller måske har du et godt forslag til, hvordan trafikken kan glide nemmere et sted, hvor den ofte klumper sammen.

Du kan stille spørgsmål eller tippe os om historier herunder, og så kan dine og andre læseres input være med til at få belyst store og små spørgsmål fra den trafik, vi er fælles om at færdes i.

Normalt, når vi søsætter en stor journalistisk kampagne, har vi på forhånd planlagt en lang stribe af historier, men sådan er det ikke med Vores veje. For det ville kortslutte tankegangen om, at det er dig og andre læserne, som skal være med til at udvikle og sætte retning for journalistikken. Faktisk har vi kun et par enkelte trafikhistorier i støbeskeen, så vi er helt afhængige af, at du og andre læsere er nysgerrige på emnet trafik og vil være med til at stille spørgsmål, undersøge og debattere.

Vi glæder os til at lytte til, hvilke trafikspørgsmål og -problematikker du mener, vi skal undersøge.