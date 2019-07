Tilsyn tvangslukkede bosted for psykisk syge: Politiker roser medarbejdere for at holde skruen i vandet frem til genåbning

Det nye "Botilbud Korinth", der erstatter det lukkede Solskrænten, er nu klar til at byde indenfor for gæster.

Korinth: Faaborg-Midtfyn Kommune er klar til den officielle indvielse af Botilbud Korinth, der er beregnet til 20 beboere med socialpsykiatriske diagnoser. Indvielsen foregår den 8. august mellem klokken 13 og 15, hvor samarbejdspartnere, lokale borgere, pårørende og andre er inviteret indenfor på Lykkevalg 17.

Borgmester Hans Stavnsager (S) vil stå for den officielle indvielse og vil i den forbindelse plante to sommerfuglebuske i botilbuddets atriumgård. Efterfølgende vil der være rejsegilde for de nyrenoverede bygninger med røde pølser og drikkevarer til de fremmødte.

Indvielsen kommer efter et tumultarisk år for beboerne og de ansatte på Lykkevalg 17. Socialtilsynet valgte for cirka et år siden at lukke bostedet Solskrænten, der i en lang årrække havde fungeret som hjem for cirka 40 psykisk syge borgere, hvoraf nogle var hårdt belastede. Kommunen ville i første omgang ikke acceptere beslutningen og indbragte sagen for ankenævnet. Men her blev tommelfingeren også vendt nedad. Solskrænten måtte lukke, og i løbet af foråret skulle en række kommuner til at finde på andre løsninger for de borgere, de havde haft anbragt på Solskrænten.

Siden søgte kommunen om tilladelse til at åbne en ny institution på stedet - med halvt så mange beboere som tidligere, en anden beboer-profil og en helt ny ledelse. Den godkendelse fik kommunen den 20. maj.

Blandt dem, der glæder sig til indvielsen, er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Herdis Hanghøi (V). I en pressemeddelelse siger hun:

- Jeg glæder mig til officielt at indvie Botilbud Korinth, og jeg vil gerne bruge anledningen til at rose alle dem, der har knoklet for, at vi nu kan fejre åbningen af det nye botilbud. Det gælder både administrationen, men også medarbejderne på botilbuddet, som har holdt "skruen i vandet" i den usikre tid, inden botilbuddet blev godkendt. Stor tak for jeres indsats, siger hun.

Også leder af Døgnpsykiatrien, Nina Dam, der har fungeret som leder i overgangsfasen, ser frem til den 8. august:

- Både jeg og medarbejderne på Botilbud Korinth glæder os til at til at byde alle interesserede velkomne og til at vise det nye botilbud frem. Vi håber, at mange fra lokalområdet vil benytte lejligheden til at kigge forbi og hilse på, siger Nina Dam.