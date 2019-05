Tilsyn lukkede botilbuddet Solskrænten: Nu kommer der nye boller på suppen i Korinth

Rehabilitering og livskvalitet bliver nøgleord for det socialpsykiatriske Botilbud Korinth, der erstatter Solskrænten. Leder af kommunens døgnpsykiatri, Nina Dam, er i fuld gang med ansættelsessamtalerne, og hun håber, at botilbuddets beboere kan blive en større del af dagligdagen i den sydfynske landsby.

- Det har været - og er - en meget spændende proces at få lov til at være med til at starte et botilbud helt fra bunden - hvad er det præcist, der er brug for, og hvad kan vi reelt realisere?, fortæller hun.

I den egenskab har hun fået muligheden for at sætte nogle meget afgørende fingeraftryk på den ansøgning, som kommunen i foråret sendte til Socialtilsyn Midt med ønsket om at starte en helt ny institution til erstatning for Solskrænten i Korinth.

I spidsen for projektet står Nina Dam (54). Hun er uddannet socialrådgiver og igennem 13 år leder i Faaborg-Midtfyn Kommune - heraf 10 år i jobcentret og de seneste tre år som afdelingsleder på Botilbuddet Toften i Kværndrup, der også er et socialpsykiatrisk botilbud.

Botilbuddet Solskrænten blev lukket af Socialtilsyn Midt i august 2018.Kort før jul 2018 afviste Ankestyrelsen kommunens indsigelse og konfirmerede, at Solskrænten skulle lukke. Kommunen har netop fået godkendt, at der må etableres en ny institution i Korinth. Solskrænten havde plads til godt 40 beboere - Botilbud Korinth får plads til 20. Det er et socialpsykiatrisk botilbud - og der bliver plads til både kortere (12 pladser) og længerevarende (8 pladser) tilbud. Botilbud Korinth kommer i praksis til at fungere som "træningsbosted", hvor sindslidende kan tilegne sig de nødvendige færdigheder til at kunne bo i eget hjem med støtte.

Når organisationen er på plads, vil Nina Dam nok ud og banke på nogle døre i lokalområdet for at skaffe "pladser" til botilbuddets beboere. Foto: Bent Warncke

Målet er livskvalitet

Forleden kom godkendelsen så, og det bliver på alle måder en anderledes institution end Solskrænten, der nu etableres i Korinth.

- Selvfølgelig bliver det noget helt andet - det bliver en mindre institution med en anden type af beboere end tidligere (for eksempel er der ingen med senhjerneskade, red.), og så har jeg selvfølgelig mine egne idéer om, hvordan man driver et botilbud, siger Nina Dam.

Det bliver også en institution, der geares til at kunne klæde borgere med sindslidelse på til at kunne klare sig i eget hjem med støtte. Nøgleordet er rehabilitering - både når det gælder beboernes basishelbred og deres livsindhold.

- Jeg kommer jo fra beskæftigelsesområdet, så for mig er der en stor kvalitet i at have et indhold i hverdagen. Beboerne skal ikke nødvendigvis ud og arbejde rigtigt, men jeg kunne godt tænke mig, at vi får et stort fokus på det rehabiliterende. Vi har et rigtig godt lokalområde, som er meget vant til vores borgere og er søde og venlige ved dem. Det tænker jeg faktisk, man godt kunne udvide lidt og se, om man ikke kan få nogle virksomheder til at tilbyde vores borgere en plads. Det vil være masser af vores borgere, der med den rette støtte kan få en funktion uden for Botilbud Korinth, siger hun.

Målet er at skabe livskvalitet, pointerer Nina Dam.

- Det har stor værdi for vores borgere - lige som det har for alle andre - at føle, at de gør noget nyttigt. De har de samme drømme og håb som alle andre, de skal bare have noget hjælp. Målet er at opleve, at man har en værdi. Det vil jeg rigtig gerne arbejde med, forklarer hun.

Et andet stort fokusområde vil være at tage hånd om de af beboernes lidelser, der ikke har noget med psykisk sygdom at gøre.

- Det er jo en kendsgerning, at den her type borgere lever kortere tid end gennemsnittet, og man dør jo altså ikke af at være skizofren. Derfor skal vi også have noget mere sundhedsfagligt personale og ikke kun pædagoger, siger Nina Dam.