Nanna og Paul Eastham fik tilbudt pladser i dagplejer 12 og 14 km væk fra deres hjem i Vester Hæsinge. Med stramme åbningstider, én bil og store afstande, bliver det svært for dem at få hverdagen til at hænge sammen. Derfor overvejer Nanna Eastham muligheden for at åbne dagpleje i eget hjem for byens mindste.