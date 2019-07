Tilbud til alle unge: Ungehuse holder sommeråbent for første gang

- Hvis man var voksen, ville man tage hen i et sommerhus og slappe helt af i de her dage, og som ung kan man tage herhen og bruge det som sit sommerhus sammen med ens venner i løbet af ugen.

- Vi vil gerne vise, hvad de her huse kan. At man kan gå herhen og være fri for sine forældre og være fri for, at der er alle mulige voksne, der har en masse forventninger. Man kan bare få lov til at være der og slappe af, fortæller My Gaarde Andreassen og sammenligner det med et sommerhus.

Faaborg-Midtfyn: De sidste eksamener er slut, og verden ligger åben, i hvert fald i nogle uger hen over sommerferien for de mange elever, der har sommerferie. Det vil My Gaarde Andreassen, ungekoordinator i Faaborg-Midtfyn Kommune, gerne udnytte, og derfor har hun sammen med Ungdomsrådet arrangeret Åbent Hus i Ungehusene i Faaborg og Ringe i uge 28 og 29.

Men selvom man har lov til at ligge på sofaen en hel dag, så er der alligevel arrangeret forskellige aktiviteter i løbet af ugen. Man kan blandt andet lave mad, tegne, udfolde sine kreative evner, læse i en af de mange bøger, der er udlånt til lejligheden, spille spil enten ude eller inde, og der vil også være et tøjbyttemarked, hvor man kan komme og gå, som man vil.

- Vi tester det, og vi er ret spændte på, om det kommer til at gå den ene eller den anden vej, netop fordi det er stille og roligt og nogle små aktiviteter. Der er ikke nogle store navne, som kan trække ekstra ind, det er et tilbud til de unge, hvor de har mulighed for bare at slappe af. Der er ikke nogen krav til dem, fortæller My Gaarde Andreassen.

Det er første gang, at Faaborg-Midtfyn Kommune holder åbent i Ungehuset i Faaborg og Ungekulturhuset i Ringe på denne måde, og det gibber i My Gaard Andreassen for at finde ud af, hvordan de unge tager imod det.

Unikt ungdomsråd skulle være med

Det var helt afgørende, at ungdomsrådet ville være med i projektet, men det var også vigtigt for My Gaarde Andreassen at vise de unge, at de har muligheden for at bruge de to ungehuse og også få flere til at føle sig hjemme.

- Huset står der jo, og det skal bare bruges. Jo flere unge, der kommer ind og ser det, jo bedre er det, og netop da sommerferien tilbyder den her fleksible tid, som vi ellers ikke har i hverdagen, hvor de unge er i skole, og hvor dagtimerne ikke rigtig giver nogen værdi, så brugte vi chancen på at få skabt nogle gode dagtimer, som har værdi her i sommerferien, siger hun.

Ungdomsrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune er også ret unikt, da det hos langt de fleste ungdomsråd er de unge, der stemmer om, hvem der skal ind, men i Faaborg-Midtfyn kan alle, som har lyst til at være med, komme med.

- Det er faktisk ret interessant, fordi det giver en meget større dynamik med mange forskellige interesser, forklarer My Gaarde Andreassen.

Ungehuset i Faaborg har åbent fra klokken 9 til 17 mandag til torsdag og fra 9 til 15 om fredagen. Ungekulturhuset i Ringe har åbent i samme tidsrum fra mandag til torsdag, men har lukket fredag.