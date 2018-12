Til kamp mod julesulen: Spinning og nytårssjov i Midtfyns Fritidscenter

For ottende år i træk åbnede Midtfyns Fritidscenter dørene for medlemmerne til en motionsdag uden lige. Motionscykler, udklædning og lidt til ganen var ingredienserne til det årlige nytårsevent

Ringe: Gik man lørdag formiddag på Søvej på vej op til Midtfyns Fritidscenter ville dæmpede bastoner fra den store hal afsløre, at der denne dag var noget særligt i gære.

Fritidscentret afholdt nemlig deres årlige nytårsevent, hvor den stod på masser af spinning på motionscykler med motiverende instruktører, pumpende musik og festligt lys.

- Op i tempo! KOM NU! 30 sekunder mere!, lyder det fra instruktøren på scenen med den virtuelle vej på storskærmen bag hende. Hun gør sit ypperste for at motivere de 85 aktive, svedende motionister, der er mødt op for hygge, samvær og kamp mod de ekstra kilo som julen altid pålægger.

Med blandt de deltagende, selv med sved på panden var Trænings- og Sunhedsansvarlige i fritidscentret, Sarah Tang Kjærved. Det var første gang hun var med som en af de afgørende positioner i dagens anledning. Hun ser nytårseventet som en god tradition, der er værd at holde fast i.

- Ideen med arrangementet er naturligvis at vise Midtfyns Fritidscenter frem og give vores medlemmer en ekstra god oplevelse. Spinning er jo blevet voldsomt populært de seneste par år, og det har vist sig at vores medlemmer synes det er super sjovt og hyggeligt at brænde de ekstra julekalorier af med andre fra lokalområdet, siger hun.

Sarah Tang Kjærved har været med til nytårseventet i mange år. Siden 2011 har det lykkes hende og de andre arrangører at samle et solidt hold til den årlige spinningsfest. I år lykkedes det dem at samle 85 cyklende deltagere.