Til julebal i Forum Faaborg

Faaborg: En af årets helt store fester venter lige om hjørnet. Faaborg ØH s Julebal finder traditionen tro sted den 25. december i Forum Faaborg.

Mange benytter lejligheden til at mødes efter julefrokosten, og tidligere faaborgensere benytter lejligheden til at hilse på gamle venner, når de er hjemme på julevisit. Det er cirka 30 frivillige medhjælpere fra håndboldklubben, der står bag arrangementet, mens Night Event sørger for musikken til festen.

Juleballet er en af de vigtigste indtægtskilder for håndboldklubben, der derfor håber, at der også i år dukker 700-800 mennesker op til festen 1. juledag. Billetsalget er startet hos Shell Faaborg på Assensvej.