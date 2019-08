Kunstnerkoloniens hjertekammer

Fra slutningen af 1800-tallet var ejendommen "Mesterhuset" kunstnerkoloniens hjertekammer. Den kunstneriske puls slog nemlig ekstra hurtigt her: I ejendommen havde Syrak Hansen, der var far til Peter Hansen og Anna Syberg, sit hjem og et malerværksted for håndværksmaleri, som er den del af malerfaget, der beskæftiger sig med maling og dekoration af blandt andet interiør. Her opstod et frodigt kunstnermiljø, hvor kunstnere, der kom fra byen (Peter Hansen, Fritz og Anna Syberg, Jens Birkholm m.fl.), og tilrejsende kunstnere (Johannes Larsen, Harald Giersing m.fl.) slog sig ned for at arbejde. Kredsen er i dag kendt under navnet Fynboerne.

I 1916 vendte Peter Hansen tilbage til Faaborg efter to Italiens-rejser og mange år i København. Han havde svage nerver og trængte til ro. Han efterlod familien i København, da han fik mulighed for at købe en del af sit gamle hjem, baghuset til "Mesterhuset", hvor han indrettede atelier og bolig. Her boede han frem til sin død i 1928.