Tidligere vejingeniør: Den er helt gal med ombygget rundkørsel i Faaborg

- Så nu er man sikker på, at der kommer til at ske uheld igen. Der er forsøgt at pynte lidt på projektet med nogle bus-bump ved to af indkørslerne til rundkørslen, men det har jo resulteret i, at - når der ikke er modgående trafik - er der biler, som kører i venstre side af vejen for at undgå at køre over busbumpene, siger han.

- Det betyder nemlig, at bilisterne bliver mindre opmærksomme på cyklisterne, og cyklisterne får en falsk tryghed. Det, vi dengang blev rådgivet til, og som vi siden havde rigtig gode erfaringer med, var at blande trafikken. Så blev trafikanterne mere opmærksomme på hinanden, og antallet af uheld faldt markant. Især de alvorlige uheld blev færre, forklarer han.

Det, der ifølge den tidligere vejingeniør er galt, er, at man har etableret en cykelsti med kantsten inde i rundkørslen og dermed har adskilt cyklister og bilister. Selvom det ved en overfladisk betragtning kan virke logisk og sikkert, så viser erfaringen, at det virker stik modsat, forklarer Hroar Nielsen.

Rundkørslen gennemgik en større omlægning i december 2018, fordi der var for mange uheld efter en omlægning for 10 år siden. Ifølge Hroar Nielsen har man altså nu valgt en løsning, der blev skrottet midt i 1990'erne.

- Rundkørslen er nu afmærket, som den var for 25 år siden, da vi ændrede afmærkningen, fordi der var alt for mange uheld. Som det er nu, er der nærmest garanti for flere uheld i fremtiden, lyder det fra Hroar Nielsen (71), der i 32 år var den, der stod for planlægningen af vejene i Faaborg.

Fik ikke noget svar

Tre gange i januar, mens den nye rundkørsel var ved at blive etableret, forsøgte Hroar Nielsen på sin egen stilfærdige facon at gøre opmærksom på det, han mener, er en stor fejl.

- Jeg talte allerede i december med en af de ansatte i afdelingen (Vej & Trafik). Han lovede at kigge på det, men jeg fik aldrig noget svar. Tre gange i januar sendte jeg desuden en email til Christian Tønnesen (koncernchef i Faaborg-Midtfyn Kommune, red.), hvor jeg gjorde opmærksom på det her, men jeg fik aldrig noget svar, fortæller han.

Og det er ikke en hr. Hvemsomhelst, når det gælder kommunens veje, der skriver til kommunen og optræder i denne artikel. Fra 1986 frem til 2018 - altså i 32 år - var det Hroar Nielsen, der stod for planlægning og udførelse, når der skulle ændres på veje og afmærkninger i Faaborg og siden Faaborg-Midtfyn Kommune.

Han gik på pension sidste år, men interessen for veje og trafikforhold lægger man ikke bare på hylden, fordi man ikke længere får løn for det.

Hvordan tolker du det, at du slet ikke får noget svar?

- Det synes jeg jo er lidt mærkeligt.

Tager du det personligt?

- Nej, det gør jeg ikke.

Hvorfor blander du dig som pensionist i det her?

- Jeg synes, det er min borgerpligt at gøre opmærksom på det, når jeg ved noget om det her. De fleste borgere ved jo ikke, at årsagen til, at man har lavet om på rundkørslen, er, at der har været for mange uheld, siger han.

Tror du, at du bliver opfattet som en gammel brokkerøv?

- Man vil helt sikkert kunne komme med en hel masse forklaringer og undskyldninger for, at man har gjort, som man har gjort. Jeg synes bare, det er synd at bruge borgernes penge på noget, der er dårligere, end det man havde. Men det allerværste er jo, at man ved, der nu kommer flere ulykker, vurderer Hroar Nielsen.

Og som erfaren planlægger piner dem ham også at se, at erfaringer bare bliver skrottet - at de samme fejl er klar til at blive begået igen.

- Jeg har altid gået efter at få tingene lavet så godt som muligt og få lavet nogle gode løsninger. Når man har noget, der fungerer og så bruger penge på at få noget, som man ved fra uhelds-statistikkerne ikke fungerer. Det er ligesom, at man siger: Skide være med de cyklister, der bliver kørt ned, siger Hroar Nielsen.

Har du erfaring med uheld eller nærved-uheld i rundkørslen i det centrale Faaborg, så kontakt gerne journalist Bent Warncke på bew@fyens.dk eller telefon 65 45 51 39.