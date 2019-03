Tidligere præst udgiver ny sang- og salmebog

- Jeg har en diagnose, en kræftsygdom. Den er ikke aggressiv, men jeg skønnede, at det var bedst for mit helbred at fjerne de stressmomenter, der var, fortæller Michael Nielsen, som fyldte 65 i slutningen af januar.

Det var for helbredets skyld, at Michael Nielsen fra Ryslinge i 2015 lagde præstekraven på hylden og gik på pension.

- Hun får så sjældent komplimenter, så nu syntes jeg, hun skulle have et, smiler han.

Michael Nielsens hustru, Tove, har også spillet en - mere indirekte - rolle i tilblivelsen af værket, for bogen er skabt med tanke på hende, forklarer forfatteren. Derfor skulle hendes navn pryde en af bogens første sider.

Tidligere præst ved Ryslinge Valgmenighed Michael Nielsen er aktuel med sin femte udgivelse med sange og salmer. Bogen er døbt "Syngende stjerne", og mens Michael Nielsen selv har stået for teksten, har kunstner Frits Godthardt Rasmussen fra Ringe stået for illustrationer, og højskolelærer på Askov Højskole Kristian la Cour har komponeret 14 ud af 20 melodier.

Nye udfordringer

Michael Nielsen har skrevet tekster og malet i mange år, og sådan har han tænkt sig at fortsætte. Men pensionisttilværelsen skulle også bruges på nye udfordringer.

- I løbet af et liv er der en masse gentagelseshandlinger, og jeg kan ikke huske, hvor mange gange, jeg har tømt opvaskemaskinen eller kørt med støvsugeren. Jeg ville starte helt ved nul og lære noget forfra, og så begyndte jeg på at lave skulpturer, fortæller Michael Nielsen, som nyder tanken om, at hans skulpturer og bøger formentlig også vil eksistere om 10 år.

Søndag den 24. februar har du mulighed for at høre nye digte og synge nye salmer fra Michael Nielsens hånd. Efter gudstjenesten, der starter kl. 13.30 i Ryslinge valgmenighed ved Malene Aastrup er Michael Nielsen inviteret ind sammen med musiker Kristian la Cour. Sammen vil de spille og synge med de fremmødte. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.