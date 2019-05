Tidligere EU-kandidat måtte trække kendis-kort for at få lov at brevstemme

Faaborg: Tidligere kandidat til EU-parlamentet, journalist og kommunikationsrådgiver Jess Myrthu, der halvt om halvt bor på Bjørnø, måtte trække kendis-kortet for overhovedet at få lov at brevstemme til EU-valget, der holdes på søndag. Han blev tilsyneladende udsat for en fejl i det elektroniske system og er bange for, at det er en fejl, der har ramt andre, som så slet ikke har fået stemt.

Jess Myrthu, 72, er tidligere tv-journalist, før han blev en af Danmarks mest kendte kommunikationsrådgivere og stiftede Jøp, Ove og Myrthu, hvor han stadig er bestyrelsesformand. Han og hustruen Anna Vinding bor på Frederiksberg, men de har sommerhus på Bjørnø, hvor de opholder sig meget af tiden.

Myrthu begav sig onsdag fra Bjørnø til biblioteket i Faaborg for at brevstemme til EU-valget, som han har en særlig interesse for. Han var selv en af Venstres kandidater til Europa-parlamentet for fire år siden.

- Jeg viste mit kørekort som identifikation og fik min stemmeseddel udleveret, da jeg pludselig blev kaldt tilbage med meddelelse om, at "der ikke fandtes vælgeroplysninger på mig," så jeg kunne alligevel ikke stemme. Jeg blev henvist til Borgerservice, der imidlertid har lukket om onsdagen. Efter lidt snakken frem og tilbage med personalet lykkedes det mig at få lov at aflevere min stemmeseddel, men det mest bekymrende var dog, at jeg fik at vide, at det er noget, biblioteket flere gange har været ude for. Det er stærkt bekymrende, hvis nogen er blevet forhindret i at stemme, siger Jess Myrthu, der har erfaring som international valgobservatør.

Han har gjort Faaborg-Midtfyn Kommune opmærksom på fejlen.

Det bekræfter kommunens "valggeneral", jurist Tina Bernsdorf Jungfelt:

- Jeg har talt med personalet på Faaborg Bibliotek, og jeg har ikke fået bekræftet, at der er fortilfælde. Jeg har selv flere kolleger, der er bosat i andre kommuner. De har brevstemt fra vores kommune via Borgerservice, der trækker på samme computersystem som biblioteket, så jeg tror ikke, der er en generel fejl. Selvfølgelig er det meget alvorligt, hvis folk ikke kan brevstemme, men det tør jeg ikke konkludere på baggrund af en enkelt episode. Det er klart, at det er noget, vi vil tage med i evalueringen af valget, ligesom vi vil se på, at der generelt har været lange køer på Borgerservice for at kunne stemme, siger Tina Bernsdorf Jungfelt.

Myrthu fik et ret flot valg med næsten 10.000 personlige stemmer ved valget i 2015, men blev ikke valgt. Hans valgkamp blev præget af, at medierne interesserede sig mere for, at Myrthu helt åbent var kritisk overfor partiformand Lars Løkke Rasmussens ageren i en stribe bilagssager, og det kom i offentligheden til at fylde mere, end hvad kandidaten ville med EU. Jess Myrthu er ikke opstillet til valget på søndag.