Svanninge Bjerge: I universet er "the big bang" noget, der skete for knap 14 milliarder år siden. I Svanninge Bjerge skete det lørdag mellem klokken 14 og 15. Endda hele to gange. Og hvis rådyr, egern, skovmus, muldvarpe og spætter er i stand til at undre sig - hvad de formentlig er - har de helt sikkert tænkt: "Hvad sker der lige her?" To gange lød et brag så højt, at ikke engang Rådhuspladsen i København nytårsaften kan være med. Men ét er sikkert: Når der er krudt og sprængstof i luften, skal familien Danmark nok være der. Aldrig har der været så mange parkerede biler på den lille skovvej Knagelbjerg. Ingen har helt styr på, hvor mange vi var, men et godt slag på tasken er, at mellem 300 og 350 ville opleve to gamle bøgetræskroner blive sprængt i luften. Ideen med det hele var at fremskynde en proces, som måske ellers havde taget et par hundrede år. Ved at sprænge kronerne i luften opnår man træruiner, som er vigtige levesteder for svampe, insekter og fugle. En storm eller et lynnedslag ville måske have gjort det samme før eller siden. Nu kunne det gøres i løbet af nul komma fem.

Henrik Kristensen og Mogens Jørgensen er mændene, der har anbragt sprængstof i træerne. Sanne Frederiksen er kvinden, der fortæller publikum, hvad det hele går ud på. Foto: Palle Søby

Hold da op for et brag! - Når I hører tre trut, går der cirka 20 sekunder, så sker sprængningen, sagde skovfoged og naturformidler Sanne Frederiksen til tilskuerne, der stod i behørig afstand bag en rød-hvid plastiksnor. "BAAAAANG!" Hold da op! Det var godt nok højt. Højere end de fleste havde forventet. Men det gik ikke helt som håbet. Den første sprængning fik ikke kronen til at gå af. Den flåede blot et stykke af stammen, så træsplinterne føg rundt i skoven. - Men det er ikke helt forgæves. Nu vil den øverste del af træet gå i forrådnelse, og så bliver det alligevel til gavn for dyrelivet, fortalte Sanne Frederiksen. Den anden sprængning gik lidt bedre - uden at kronen dog røg helt af. Men det var tæt på. - Det var fedt, selv om jeg havde håbet, kronen var røget af. Men det lød højt. Det var et godt brag, sagde Rune Olesen fra Faaborg. Der var især én, der var glad: Niårige Jeppe Laursen fra Vejen. Han var på weekend med sin mor og far, Jane og Torben Laursen, i familiens ferielejlighed i Faaborg. - Det var perfekt, sagde Jeppe, der stolt kunne tage hjem med to unikke souvenirer, som man ikke finder hver dag i skoven: To store splinter fra "the big bang" i Svanninge Bjerge.

Niårige Jeppe Laursen med et par unikke souvenirer: To store splinter, der røg af de to gamle bøgetræer ved sprængningen. Foto: Palle Søby

Familien Laursen fra Vejen var på weekend i deres ferielejlighed i Faaborg. Og da de læste om træsprængningen i avisen, gik lørdagsudflugten selvfølgelig til Svanninge Bjerge. Fra venstre Torben, Jane og sønnen Jeppe på ni år, der fik et par store stumper fra de sprængte træer med hjem. Foto: Palle Søby

