Temaaften i Ferritslev præsenterer hjælpemidler til folk med demens

Ferritslev: Mennesker med demens og deres pårørende er inviteret til en temaaften i Ferritslev Fritidshus onsdag 16. januar kl. 19.00.

Arrangementet er gratis, og man kan blandt andet afprøve og låne forskellige teknologiske hjælpemidler og få råd og vejledning om hjælpemidler, når man oplever hukommelsesbesvær.

Der kan købes kaffe, øl og vand.

Assens, Nordfyns, Faaborg Midtfyns og Langelands Kommuner samarbejder om at skabe tilbud i samarbejde med civilsamfundet, for familier med demens, på tværs af kommunegrænser.

I projektet samarbejdes der også med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, som arbejder for at sikre mennesker med demens, ikke mindst yngre og deres pårørende gode rådgivnings- og aktivitetstilbud. Det er også CKV-centrene, der driver teknologibibliotekerne, hvor man kan låne de omtalte hjælpemidler.

Der vil på aftenen også være indlæg af demensmedarbejdere fra Faaborg-Midtfyn Kommune.