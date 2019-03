Korinth: Lørdag 30. marts kl. 19.30 opfører Teatret Møllen fra Haderslev "King Lear" i Korinth Kulturhus

Den gamle konge skal fordele sit rige mellem sine tre døtre. Men hvordan skal han afgøre, hvem der skal have hvad? Kongen beslutter sig for, at døtrene hver især skal fortælle ham, hvem af dem der elsker og agter ham højest. Alle døtrene erklærer deres kærlighed til kongen, men kun én af dem taler sandt ...

I Teatret Møllens udgave spiller Ole Sørensen King Lear og Thomas Jacob Clausen Rønne indtager rollerne som kongens tre døtre. Med både humor, alvor og musik fortolker de Shakespeares kendte klassiker. /EXP