Teater: Når der går ild i gamle Lysthuse

Ryslinge: "Når der ild i gamle lysthuse" er en ny komedie skrevet af forfatteren Runa Kähler i 2017 til opførelse på netop MAS. Stykket har således urpremiere på MASken i januar 2019.

Runa Kähler berigede første gang teater med stykket "Pensionisterne", som vi spillede med stor succes såvel på MASken som ved adskillige turnéopførelser 2009 -10, lyder det fra teateret.

I det nye stykke møder vi den 40-årige Kisser, som er frivillig på et plejehjem. Hun har netop gjort eftermiddagskaffen klar, da Anton, sidst i trediverne, kommer denne søndag for at besøge sin farfar, Harald, som er beboer på hjemmet. Den fjerde person bor også på plejehjemmet. Det er den elskelige Malon, der netop denne dag fylder 83 år.

Og hvad kan der mon ske på en tilsyneladende ret så almindelig søndag eftermiddag? De to gamle beboere er vist slet ikke færdige med at få noget spændende ud af livet. En glad, erotisk komedie udfolder sig hengivent, så de halvtriste omgivelser får uventet energi og varme.