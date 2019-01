Tavshed om fremtiden for Brahetrolleborg Skole

Korinth: Hvad skal der ske med den gamle Brahetrolleborg Skole? Skal den sælges til Bjarne Clemmensens uddannelsesprojekt, Brahetrolleborg Green Care? Eller skal Heldagsskolen i Vantinge flyttes til den nedlagte skole i Korinth?

Det var det store spørgsmål, som Opvækst- og Læringsudvalget skulle drøfte forleden. Og udvalget nåede rent faktisk til enighed om en anbefaling, som nu er sendt videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Men fordi sagen var på den lukkede dagsorden, vil udvalgsformand Kim Aas Christensen (S) ikke sige, hvad anbefalingen går ud på.

- Jeg kan ikke udtale mig om det, før sagen kommer op i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, siger Kim Aas Christensen.

Heldagsskolen i Vantinge er i dag presset på pladsen. Den er normeret til 50 børn, men lige nu går der omkring 65 børn. Der er to scenarier: Enten skal der bygges til i Vantinge, eller også skal skolen flyttes til Korinth. Begge dele er muligt for de cirka 11 millioner kroner, der er sat af på kommunens budget.

På den gamle Brahetrolleborg Skole er der plads nok, så her skal pengene i givet fald bruges på at indrette bygningerne til Heldagsskolen.

Bjarne Clemmensen fra Ringe vil gerne købe Brahetrolleborg Skole til sit uddannelsesprojekt, Brahetrolleborg Green Care, som skal køre under STU-ordningen (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Det skal ske i et tæt samarbejde dels med Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth, hvor politikerne i Opvækst- og Læringsudvalget fornylig besluttede at oprette en helt ny 10. klasse med plads til 22 elever, og dels med Korinth Efterskole.

Men det forudsætter alt sammen, at politikerne baner vejen ved at give Bjarne Clemmensen og Green Care mulighed for at købe den gamle Brahetrolleborg Skole.