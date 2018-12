Tavlen vasket ren: Sydfynsk fodboldsammarbejde fortsætter

Faaborg/Horne/Faldsled/Svanninge: Julefreden har sænket sig over det ambitiøse fodboldsamarbejde SFF, der består af fodboldklubberne FB&IF og TIF fra Faaborg, samt Faldsled/Svanninge og Horne IF.

I tre år har de haft et holdsamarbejde fra U12 og opefter, men i efteråret opsagde FB&IF og TIF samarbejdet, begrundet blandt andet i en utilfredshed med den økonomiske fordelingsmodel, der var grundlaget for samarbejdet.

Men et "godt og konstruktivt" møde mellem lederne af de fire klubber har nu fået de to faaborg-klubber til at trække deres opsigelse tilbage.

På mødet er de fire samarbejdsklubber blevet enige om at vaske tavlen ren og se på samarbejdet med nye øjne. De fire klubber er enige om, at "Sammen er vi stærkest", og at klubsamarbejdet har været til gavn for spillerne i de fire klubber. Det har været muligt at tilbyde alle ungdomsspillere i lokalområdet at spille fodbold med andre børn og unge på egen alder og niveau. For seniorspillere er det muligt at spille fodbold på flere niveauer, skriver SFF i en pressemeddelse.

De fire klubber er i øvrigt også helt enige om, at SFF sportsligt har været en succes.

Årsagen til, at de to Faaborg-klubber trak sig i efteråret var blandt andet, at de følte, at der var en skævhed i økonomien - økonomisk bidrog klubberne ikke lige meget til det fælles samarbejde, mente de.

Det bliver der nu taget hånd om nu. En del af den nye aftale er, at der nedsættes et udvalg, der skal genforhandle aftalen mellem de fire klubber for at skabe en aftale, der rækker ud i fremtiden og bygger en solid platform for samarbejdet i de kommende år, som det hedder i pressemeddelelsen.

"For at SFF kan blive en succes, er der brug for gode rammer. Det mener vi, at der er basis for at skabe. Men for at fylde rammerne ud, er der brug for opbakning og hjælp fra hele lokalsamfundet, såvel fra spillere, forældre, lokale virksomheder og institutioner. Kun hvis alle er klar til at yde lidt ekstra i de kommende år, vil projektet blive en succes. Der er brug for alt den hjælp vi kan få", lyder det fra ledelsen af SFF.