Talrige FCK-fans skabte uro i Søbysøgård Fængsel

Klokken 21.47 modtog Fyns Politi en melding over 112 om uorden i Søbysøgård Fængsel i Årslev.

2 fyldte busser med 110 FCK-fans var angiveligt på vej hjem efter at have set fodbold i Horsens. De besluttede sig på vej hjem at slå smut forbi fængslet, hvor en af deres venner afsoner straf.

Flere af dem har efter politiets skøn været inde over et område, som formodentlig er et adgang forbudt område.

Politiet har taget billeder af samtlige 110 FCK-fans og er i gang med at sikre videomateriale fra fængslet, så de kan vurdere hvilke personer, der kan dømmes for ulovlig indtrængning.

Vagthavende ved Fyens Politi nævner, at han aldrig har oplevet den slags adfærd blandt fodboldtilhængere før.