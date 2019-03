Faaborg: Der er talentlinjekoncert i salen på Byskolen Faaborg onsdag 27. marts kl. 18.30.

- Faaborg-Midtfyn Musikskole byder velkommen til et af sæsonens højdepunkter. Elever fra vores talentlinje spiller og synger et alsidigt program, der spænder over kammermusik, klassiske og rytmiske solister, jazzorkestre og bands med både egne og andres kompositioner, lyder det fra Byskolen.

Der er fri entré.