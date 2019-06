Tak for i år, Heartland: 18.000 gæster passede godt på Egeskov

Den fjerde udgave af Heartland Festival blev den hidtil mest vellykkede. Næste år bliver der kortere køer ved check-ind, lover udviklingsansvarlig

Midtfyn: Den fjerde udgave af Heartland Festival er slut og 18.000 indtryksmættede gæster et taget hjem som ambassadører for en oplevelse ud over det sædvanlige, mens Heart-workers knokler på med det sidste oprydning. Allerede søndag formiddag, da avisen kiggede forbi mindede pladsen om en efterskole før en forældreintrodag, ryddelig og pæn. - Ja, vores gæster har passet godt på Egskovs gamle park, og vi fik konstateret at den kan holde til regn og mudder. Det kunne humøret også, vi har mødt lutter glade mennesker, siger Janne Villadsen, udviklings- og kommunikationsansvarlig for festivallen.

Pladsen lignede allerede søndag en efterskole før forældreintrodrag. Oprydningsarbejdet er meget effektivt. Foto: Torsten Cilleborg

Har aldrig stået stærkere Hun har gået 20 km om dagen, sovet fire timer i døgnet siden torsdag og har en stemme, der minder om Kris Kristoffersens, hvad der ifølge anmelderne ikke nødvendigvis er en fordel, men glæden skinner gennem det hele, når hun fortæller: - Vi slutter den fjerde udgave med glade mennesker og en samlet oplevelse, som, vi aldrig synes, har stået stærkere. Vi er stadig en ny festival, der lærer hele tiden, men i år føler vi, at vi har ramt et niveau, hvor sammenspillet mellem de fire programmer; music, art, talks & food og atmosfæren på Egeskov er gået op i en højere enhed. Så vi glæder os allerede til næste år og til at gense mange af vores 18.000 gæster. Der har ikke været mange fingre, at sætte på Heartland i år. Sidste år drillede parkeringen, den var der kommet styr på i år, og skal Janna Villadsen endelig pege på noget, der kan forbedres til 2020-udgiven, er det ventetiden ved check-in. - Vi synes køerne blev for lange, fordi vores opdrag efterhånden er, at vi ikke gider stå i kø. Vores var nok ikke værre, end man oplever det andre steder, men vi vil gerne være bedre, siger hun.

Sydafrikanske Die Antwoord rundede festivallen af med en højenergisk koncert natten til søndag. Foto: Mathias Bak Larsen.

Nøgenbader sagde undskyld En mindre heldig, men absurd komisk episode opstod, da en nøgenbadende gæst fredag aften, svømmede ud i en sø, hvor kunstnergruppens Chaos Engines store, lysende værk "Stjernen" var placeret. Den nøgenbadende mand greb fat i installationen og kom til at ødelæggende den. Den brødebetyngede mand blev pågrebet og fik klippet sit armbånd, men slipper for videre tiltale: - Han har ringet til mig og undskyldt mange gange. Han var virkelig ked af det, siger Magnus Fuhr fra kunstnergruppen Chaos Engine til DR Fyn. Han vil næppe gøre mere ud af sagen. For festival-sikkerheden får episoden heller ikke konsekvenser. Ifølge Janne Villadsen er søen kun halvanden meter dyb, og der er ingen planer om at lade den hegne ind fremover.

Tid til at lægge make-uppen før hjemturen. Foto: Torsten Cilleborg

Fortsætter investeringer Hun vil kun overfladisk fortælle om, hvordan økonomien for Heartland Festival ser ud: - Når man starter et projekt som der her, graver man et dybt økonomisk hul, som det tager lang tid at fylde op. Hvis vi gik efter hurtige og nemme penge, skulle vi lave noget helt andet end Heartland. Det ser fornuftigt for os i år, men der skal også investeres meget i fortsat udvikling af Heartland, siger hun. Faaborg-Midtfyn Kommune har netop forlænget samarbejdsaftalen med festivallen i yderligere tre år, så kommunen sender en årlig million kroner i projektet. Det er ikke de penge, festivallen står og falder med. - Men vi er dybt afhængige af, at vi kan trække på frivillige fra kommunens foreningsliv, og at vi kan få lokale råvarer til vores køkkener, og så passer kommunens engagement i kulturlivet bare så godt med hele Heartland-konceptet, siger udviklings- og kommunikationschefen. Heartland annoncerer det første navn til næste års program i september. Festivallen ligger i 2020 fredag den 29. maj til søndag den 1. juni.

Tak for 2019, Heartland. Foto: Torsten Cilleborg

