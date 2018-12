Tag på tur tilbage i Lyøs historie

Faaborg: Ingen jul uden en overraskelse, som Jesper Fårekylling plejer at sige juleaftensdag i Disneys julekaldender. Overraskelsen fra Øhavsmuseet i år er en adventspodcast, der handler om Lyøs historie.

Øhavsmuseet har skabt fire små fortællinger af fem minutters varighed, og de handler om at tage på eventyr og om at udforske en ø - nemlig Lyø. De handler om fortid og fremtid, og de handler om, hvordan det at finde en plovfuge kan blive til verdens bedste dag. Podcasten, hvor det første afsnit blev lagt op i søndags, kan høres på Øhavsmuseets Facebookside, og serien den hedder "Landskabsnørder, Lyø og verdens bedste dag".

Tanken er at få lyttere med på en lille ekspedition til Lyøs fortid. Til en fortid, der reelt sætter sig spor i tiden nu, og som giver alle os "fastlandsborgere" et lille kig ind i en ø´s historie. Det med at være fra en ø skaber både fascination og også nogle gange forundring hos folk, der ikke selv bor på en ø, og i podcasten kommer lytterne med to museumsinspektører på jagt efter ny viden, skriver Øhavsmuseet i en pressemeddelelse.