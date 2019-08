Tag på snorkeltur med naturskole i Nakkebølle Fjord

Faaborg: Torsdag 15. august mellem kl. 10 og 13 er der mulighed for en snorkeltur. Det er er Naturskolen Trente Mølle og Faaborg-Midtfyn Kommune som sammen med Øhavsmuseet Faaborg står for et arrangement kaldet Blå Flag. Arrangementet er gratis og henvendt til seniorer, men alle er velkomne.

Her kan man komme på snorkeldyk i Øhavet med en naturvejleder og en arkæolog. Sammen vil man bruge dagen til at udforske, hvad Nakkebølle Fjord gemmer af oplevelser og levn fra fortidens mennesker. Det er en unik mulighed for at prøve snorkling i Det Sydfynske Øhav samtidig med, at man lærer en masse om fortiden under havoverfladen.

Deltagerne skal kunne svømme, og børn under 12 år skal være i selskab med voksne. Der er plads til 15 deltagere, og tilmelding sker ved at sende en mail til ulrik@trente.dk.