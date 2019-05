Tag i fængsel med Midtfyns Familie- og Havebrug

Midtfyn: Midtfyns Familie- og Havebrug inviterer på en tur i fængsel. Nærmere bestemt til Horsens Fængselsmuseum og Den Genfundne Bro ved Bryrup.

Starten går fra Ørbæk klokken 7.30, og derefter er der opsamling i bus i henholdsvis Ryslinge, Ringe og Årslev. På rastepladsen ved Skærup på Jyllandssiden er der morgenkaffe, og så stopper bussen ellers først ved Horsens Fængselsmuseum. Her er der guidet rundvisning, inden turen går til Rask Mølle og oksesteg og dessert.

Derefter videre til Bryrup, hvor man i 2013 fandt en gammel bro, der ellers havde været gemt i 85 år. Så videre til Ejer Bavnehøj og en kop kaffe med kringle, og så ellers hjemover.

Tilmelding senest 3. juni på telefon 2347 7757. Prisen for turen er 730 kroner for medlemmer af Midtfyns Familie- og Havebrug, og 800 for ikke-medlemmer. /cak