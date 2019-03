Tag hunden med til Dog Walk i Faaborg

Faaborg: Har du en hund? Og kan den lide at gå tur? Så har Det Rigtige Faaborg et arrangement i støbeskeen, som kunne være noget for dig.

Den 16. marts klokken 10 arrangeres der Dog Walk Sydfyn for allerførste gang. Mødestedet er Forum Faaborg.

Her er der mulighed for at gå én af de to ruter på henholdsvis tre og fem kilometer i de smukke omgivelser omkring Sundsøen i Faaborg sammen med en masse andre hunde og deres ejere.

Det koster 100 kroner pr. person at deltage med sin hund og stille til start. Derudover koster det yderligere 50 kroner pr. ekstra person over 10 år, der stiller op sammen med tilmeldte hund og ejer. En del af indtægterne vil gå til Dyrenes Beskyttelse, oplyser Det Rigtige Faaborg.

Mellem klokken 10 og 11 er der udlevering af startnumre og goodiebags til hundene. Efter en briefing starter gåturene klokken cirka 11.15. Fra klokken 12 er hundebaren åben, hvor dyrlægerne fra Svendborg og Faaborg har en stand med hundefoder, og der er vand, kaffe og kage til deltagerne ved mål. Når alle er tilbage, er der lodtrækning på startnumrene.

Tilmelding skal ske til Malene Kniep, Det Rigtige Faaborg, på mailadressen mlk@detrigtigefaaborg eller tlf 42680013 senest den 14. marts.