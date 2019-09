Tag fiskestangen med på mandetur

Ringe: Ældre Sagen tager også højde for, at mænd har brug for at lave noget kun med andre mænd. Derfor inviterer Ældre Sagen på Mandefisketur. Det sker onsdag 16. oktober, hvor målet er Sallinge Lunde. Der er "Kør sammen"-start på pendlerpladsen ved OK Tanken kl. 9, og der er forventet hjemkomst kl. 15.30.

Der er deltagergebyr på turen, og eget fiskegrej skal medbringes. Ældre Sagen Midtfyn giver grillpølser med tilbehør og en vand til frokost. Tilmelding skal ske til John Schou Jensen på telefonnummer 2990 3519 senest 9. oktober.

/EXP