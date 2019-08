Tag en gratis OFF-dag i Helios

Faaborg: Igen i år er Helios-Teatret med på OFF - Odense International Film Festival, når biografen inviterer til live-streaming af de mange danske og internationale kortfilm, der kæmper om Oscar-kvalificeringer og priser på den store festival.

Det sker tirsdag 27. august kl. 15-23, og det er ganske gratis.

Med en OFF-Dag bliver det muligt at sidde forskellige steder i landet og opleve de samme film samtidigt, samt følge debatten efter visningen og stille spørgsmål direkte til filmskaberne i Odense. OFF-dagen starter kl. 15 og slutter kl. 23, og i tidsrummet vises der i alt fire filmpakker fra henholdsvis den internationale hovedkonkurrence, animationskonkurrencen og den danske konkurrence. Efter filmene er der debat, og hvert program varer cirka to timer.

Man er velkommen til at se én, flere eller alle fire filmprogrammer. Du kan komme og gå, som det passer dig, så tag en OFF-dag og oplev essensen af OFF i den lokale biografsal.

OFF er en anerkendt kortfilmfestival, der hvert år i uge 35 forvandler Odense til et filmmekka, når filmskabere fra hele verden gæster den fynske hovedstad i håbet om at vinde festivalens priser - og dermed en chance for at sende sin film videre til det prestigefyldte Oscar-akademi.