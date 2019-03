Tænketanken ruller til Gislev næste gang

Gislev: Som en rullende udviklingslavine rejser Midtfyns Tænketank rundt fra sted til sted en gang om måneden.

Næste station er Gislev torsdag 21. marts klokken 15.30-18.30.

- Lidt inspirereret af "Mørke i Rudme", som var udgangspunktet i februar, bliver det et større arrangement i Gislev, hvor vi begynder med at se Ådalscenen. Derfra forsætter vi til Firmahuset, og til sidst er det muligt at deltage i fællesspisning i hallen, hvor alle er velkomne, fortæller Hanne Raunsmed, der er fast gennemgangsfigur i tænketanken som projektleder i by- og egnsstrategisk sekretariat i kommunen, mens Anne Møllegaard Mortensen (DF) er med som repræsentant for politikerne.

Det overordnede emne for tænketanken denne gang er iværksætteri, og Hanne Raunsmed forventer, at tænketanken i den forbindelse kommer ind på mulighederne for at søge fondsmidler i forskellige sammenhænge.

Midtfyns Tænketank er et forholdsvis nyt tiltag, der mødes en gang om måneden for at styrke samhørigheden på Midtfyn. Hver gang arbejdes der med et nyt tema et nyt sted på egnen. Første gang var på Kulturzonen i Ringe. Anden gang på den gamle station i Ringe. Tredje gang var tænketanken på besøg hos Rudmes mørkeprojekt. Og altså nu i Gislev. Planen er, at tænketanken på skift vil besøge landsbyerne med forskelligt fokus. Alle er velkomne til at være med i tænketanken. Det er meget forskelligt, hvem der kommer, hvor mange der kommer, og hvad der sker. Typisk vil de lokale arrangører være med til at finde relevante personer frem fra lokalområdet. Tænketanken omfatter geografisk primært de gamle Ringe og Ryslinge kommuner.